انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد و كوردستان يوم الاثنين 30 تشرين الثاني 2020، وذلك بعد يومين من الإرتفاع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 125150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد السعر نفسه.

وشهدت الأسعار انخفاضا بعد ان سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس الاحد 125500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت أيضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 124750 دينار لكل 100 دولار امريكي، بعد أن سجلت ليوم امس السبت 126000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 125200 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 125000 لكل مائة دولار امريكي.