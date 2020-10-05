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انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-05T08:14:39+0000
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق العاصمة العراقية بغداد، واقليم كوردستان لليوم الثاني على التوالي اليوم الاثنين 5 تشرين الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 123200 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 123200 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ليوم امس الاحد 123700 ألف دينار لكل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت ايضا حيث بلغت 123750 دينارعراقي، بينما كانت اسعار الشراء 122750 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفضت ايضا حيث بلغ سعر البيع 123400 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  123200 لكل مائة دولار امريكي.

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