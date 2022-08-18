سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-18T06:50:53+0000
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ  148050 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت أسعار الدولار ليوم امس الاربعاء 148150 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار أيضاً.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء  147900.

related

ارتفاع أسعار صرف الدولار ببغداد واستقرارها في كوردستان

Date: 2021-12-09 07:22:04
ارتفاع أسعار صرف الدولار ببغداد واستقرارها في كوردستان

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-08-11 07:03:54
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

استقرار اسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعها في كوردستان

Date: 2022-02-07 07:13:40
استقرار اسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعها في كوردستان

انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعها في كوردستان

Date: 2021-12-02 07:14:10
انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعها في كوردستان

انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-12-28 07:22:22
انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد وكوردستان

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وتذبذبه في كوردستان

Date: 2022-03-02 07:00:07
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وتذبذبه في كوردستان

أسواق الدولار في بغداد وإقليم كوردستان تفتح على سعر الاثنين

Date: 2022-05-31 07:17:43
أسواق الدولار في بغداد وإقليم كوردستان تفتح على سعر الاثنين

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-08-10 07:35:12
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان