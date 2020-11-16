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انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-16T07:27:14+0000
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي في اسواق العاصمة العراقية بغداد واقليم كوردستان اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 124850 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 124850 دينار مقابل 100 دولار.

وكانت اسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية ببغداد  قد سجلت يوم امس الاحد التي بلغت 125000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125250 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124250 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 124700 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  124500 لكل مائة دولار امريكي.

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