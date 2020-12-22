انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، وكوردستان اليوم الثلاثاء 22 كانون الأول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 140000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهو ذات السعر لبورصة الحارثية ببغداد.

وكانت بورصة الكفاح سجلت أمس أمس الاثنين 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي عند الافتتاح، قبل أن تشهد تقلبلاً حيث سجلت سعر صرف 138500 عند الظهيرة، قبل أن تغلق عند 141000 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 141000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 139000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا وبلغ سعر البيع 141000 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 139000 لكل مائة دولار امريكي.