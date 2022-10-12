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انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-12T06:55:58+0000
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا، صباح اليوم، سعر صرف بلغ  147800 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار ليوم امس الثلاثاء 148000 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148250 دينارا، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع  148200 دينار، وسعر الشراء  148100 دينار لكل 100 دولار. 

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