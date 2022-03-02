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انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وتذبذبه في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-02T07:00:07+0000
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وتذبذبه في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما تذبذبت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت اسعار صرف الدولار صباح امس الثلاثاء في بغداد 147200 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار بيع الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وارتفعت اسعار الشراء الى 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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