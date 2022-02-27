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انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-27T07:26:37+0000
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت الأسعار في اقليم كوردستان. 

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 146400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت اسعار صرف الدولار عند إغلاقها يوم الخميس الماضي في بغداد 146500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 145000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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