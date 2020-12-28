انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في كوردستان اليوم الاثنين 28 كانون الأول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم الاثنين، 141900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 141950 دينارا مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد امس الاحد 142100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا، إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 141000 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان؛ فقد شهدت اسعار الدولار استقرار وبلغ سعر البيع 142000 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 141000 لكل مائة دولار أمريكي.