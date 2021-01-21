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انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-21T07:19:34+0000
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد، يوم الخميس، في وقت استقرت فيه في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145650 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، وهو السعر نفسه لبورصة الحارثية.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد عند افتتاحها امس الاربعاء 145800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت بشكل طفيف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145500 دينار لكل مائة دولار امريكي.

 

 

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