انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، فيما استقرت في كوردستان اليوم الأحد 13 كانون الأول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 126900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 126900 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد يوم امس السبت 127050 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 127250 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 126250 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 126800 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 126600 لكل مائة دولار أمريكي.