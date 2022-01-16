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انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-16T07:24:31+0000
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اقليم كوردستان. 

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار ليوم أمس السبت 148200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 148350 ديناراً لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148100 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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