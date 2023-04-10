انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، صباح اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر صرف بلغ 144100 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح امس الاحد 147950 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 143000 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان انخفض سعر الدولار ايضا حيث بلغ سعر البيع 142250 دينارا، والشراء 141250 دينارا مقابل كل 100 دولار.

ومساء امس الأحد، شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي تراجعا استمر حتى ساعات الليل، في البورصة الرئيسية ببغداد واربيل.