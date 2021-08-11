انخفاض اسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف والثقيل، يوم الاربعاء، بالتزامن مع انخفاض اسعار النفط عالمياً.

وسجل سعر خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 71.53 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 4 سنتات وبنسبة تغيير بلغ 0.06%، وانخفض أيضاً خام البصرة الثقيل إلى 65.42 دولاراً للبرميل بمقدار 1.92 دولار وبنسبة تغيير بلغت 2.87%.

وسجل سعر النفط السعودي الخفيف 70.71 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 66.49 دولاراً، ومزيج مربان الإماراتي 69.19 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 70.48 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 69.79 دولاراً، وجيراسول الانغولي 69.53 دولاراً.