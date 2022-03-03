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انخفاض اسعار النفط مع تغريدات بانفراج المحادثات الامريكية الايرانية النووية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-03T17:49:25+0000
انخفاض اسعار النفط مع تغريدات بانفراج المحادثات الامريكية الايرانية النووية

شفق نيوز/  تراجعت أسعار النفط، مساء اليوم الخميس، بعد ان سجلت أعلى مستوياتها منذ ما يقرب عقداً من الزمن حيث عطلت العقوبات مبيعات الخام الروسية، لكن الصعود خسر بعضا من ضبابيته بفعل تنامي احتمالات إبرام اتفاق نووي مع إيران.

وتقول هيلما كروفت، المحللة في آر.بي.سي كابيتال، إن الصفقة الإيرانية لا يمكن أن تحل محل الاضطرابات الروسية وسيكون النزول محدودا.

وارتفع مؤشر برنت القياسي إلى 119.84 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012، مع دعم إضافي قادم من البيانات التي تظهر أن مخزونات الخام الأمريكية قبل ان تتراجع بحلول الساعة 20.21 بتوقيت غرينتش، إلى 112.75 دولارًا للبرميل.

وتراجعت الأسعار  العقود الأمريكية لتصل 109.66 دولارات، بعد ان بلغت الاسعار صباح هذا اليوم 116 دولاراً، بعد أن غرد مراسل إيراني عن انفراج في المحادثات لإحياء اتفاق نووي إيراني وبالتالي قد يشهد عودة البراميل النفطية الايرانية الى السوق.

ويزور رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب النشاط النووي الإيراني، إيران يوم السبت في خطوة أخرى يُنظر إليها على أنها تزيد من احتمالات التوصل إلى اتفاق.

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