انخفاض اسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفض أسعار الذهب العراق والاجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الأحد، وكذلك في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 413 الف دينار، وسعر الشراء 409 الاف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاحد 420 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي انخفض ايضا عند 383 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 379 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 420 الف دينار و430 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 390 الفاً و400 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 380 ألف دينار لمثقال الذهب عيار 24، فيما سجل سعر البيع 440 ألف دينار لعيار 22، و420 ألف دينار لعيار 21، و360 ألف دينار لعيار 18.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.