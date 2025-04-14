انخفاض اسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 666 ألف دينار، وسعر الشراء 662 ألفاً.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 636 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 632 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 665 ألف دينار، و675 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 635 ألفاً و645 ألف دينار .

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل انخفاضا أيضاً حيث بلغ سعر بيع عيار 24، 770 ألف دينار، وعيار 22، 707 آلاف دينار، وعيار 21، 675 ألف دينار، وعيار 18، 578 ألف دينار.