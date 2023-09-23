انخفاض اسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 419 الف دينار، وسعر الشراء 415 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 389 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 385 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 420 الف دينار و 430 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 390 الفاً و 400 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 488 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 448 دينار، وسجل عيار 21 بيع 428 الف دينار، وعيار 18 بيع 368 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.