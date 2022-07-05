انخفاض اسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 371 الف دينار، وسعر شراء 367 الفاً، فيما سجلت الاسعار صباح امس الاثنين 373 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 331 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 327 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).