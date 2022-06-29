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انخفاض اسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-29T09:17:17+0000
انخفاض اسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الاربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 373 الف دينار، وسعر شراء 369 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 375 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضاً أيضاً عند 333 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 329 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و 340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات)

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