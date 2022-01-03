انخفاض اسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والمحلي يوم الاثنين في الأسواق العراقية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 374 الف دينار، وسعر شراء 370 الفاً، فيما سجلت اسعار الذهب ليوم امس الاحد الماضي 376 الف دينار للمثقال الواحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 344 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 340 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.