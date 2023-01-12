انخفاض اسعار الذهب في اسواق بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (12 كانون الثاني 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 411 الف دينار، وسعر الشراء 407 آلاف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 418 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 381 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 377 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 آلاف دينار و 420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 380 الفاً و 390 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا طفيفا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 475 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 435 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 420 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 355 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).