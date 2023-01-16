انخفاض اسعار الذهب في اسواق بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 418 الف دينار، وسعر شراء 414 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع صباح امس الاحد 321 الف دينار للمثقال.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 388 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 384 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 420 الف دينار و 430 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 390 الفاً و 400 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 للبيع 480 الف دينار، وسجل عيار 22 للبيع 440 ألف دينار وسجل عيار 21 بيع 425 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 للبيع 360 الف دينار.