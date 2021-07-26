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انخفاض اسعار الذهب "المحلي والأجنبي" في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-26T08:42:51+0000
انخفاض اسعار الذهب "المحلي والأجنبي" في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين (26 تموز 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد شهدت، اليوم، انخفاضا، مبيناً أن المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سجل سعر بيع بلغ 370 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 365 الفاً.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 340 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 335 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و 345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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