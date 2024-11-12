انخفاض اسعار الدولار مقابل الدينار في اسواق بغداد و اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150150 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت امس الاثنين 150650 دينارا مقابل 100 دولارا.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة سعر البيع 150100 دينار مقابل الدولار، و سعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.