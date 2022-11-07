انخفاض اسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاثنين، مع اقفال البورصتين الرئيسيتين في بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على سعر صرف بلغ 146875 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما كاانت اسعار البيع صباح هذا اليوم 147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 146500 دينارا لكل 100 دولار.

فيما اغلقت بورصة اربيل على انخفاض ايضا حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146900 دينار مقابل 100 دولار.