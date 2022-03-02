انخفاض اسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، مساء الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت، مساء اليوم، في بغداد على سعر صرف بلغ 146950 ديناراً عراقياً، فيما سجلت اسعار الدولار صباح هذا اليوم 147100 دينار مقابل كل 100 دولار. .

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية استقرت في بغداد حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار امريكي.