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انخفاض اسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-22T14:43:26+0000
انخفاض اسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاحد، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين اقفلتا، مساء اليوم، في بغداد على 147700 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وكانت الاسعار صباح هذا اليوم قد سجلت 147850  ديناراً لكل 100دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

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