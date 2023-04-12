انخفاض اسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان مع إغلاق السوق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 144700 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 145400 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 145750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 143750 دينارا لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144250 دينارا لكل 100دولار ، وسعر الشراء 143250 دينارا مقابل 100 دولار.