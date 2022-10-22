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انخفاض اسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-22T07:10:45+0000
انخفاض اسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 146800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار يوم الخميس الماضي 147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147100 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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