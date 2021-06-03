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انخفاض اسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-03T07:02:24+0000
انخفاض اسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة العراقية بغداد، وإقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 149150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الأربعاء 149500 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 1490500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا أيضاً إذ بلغ سعر البيع 149400 ألف دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 149000 الف دينار لكل مائة دولار أمريكي.

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