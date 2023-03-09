انخفاض اسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان مع إغلاق البورصة بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 157150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار .

فيما سجلت الاسعار صباح هذا اليوم 157800 دينار مقابل 100 دولار. واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 158000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 156000 دينار لكل 100 دولار اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا فيها حيث بلغ سعر البيع 157550 دينارا لكل 100دولار ، وسعر الشراء 156550 دينارا مقابل 100 دولار.