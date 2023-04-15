انخفاض اسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم السبت، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 143850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار. فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 144500 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 143000 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142500 دينار مقابل 100 دولار.