انخفاض اسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان مع الإغلاق في بداية الأسبوع

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم السبت، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 149800 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 151900 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 148750 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 151600 دينار لكل 100دولار ، وسعر الشراء 150600 دينار مقابل 100 دولار.