انخفاض اسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان مع الإغلاق بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الخميس، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 156400 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 157100 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 157500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 155500 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 156550 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 155550 دينارا مقابل 100 دولار.