انخفاض اسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان مع الاغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، اليوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 144500 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 145100 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 143500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 143650 دينارا لكل 100دولار ، وسعر الشراء 143000 دينار مقابل 100 دولار.