انخفاض اسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان مع اغلاق البورصة في نهاية الأسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 155300 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 156250 دينارا مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 156250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 154250 دينارا لكل 100 دولار اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا فيها حيث بلغ سعر البيع 156000 دينارا لكل 100دولار ، وسعر الشراء 155000 دينار مقابل 100 دولار.