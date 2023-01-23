انخفاض اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاثنين، مع إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 158500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 162800 دينار عراقي لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 159000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 158000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 160500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 160475 دينارا مقابل 100 دولار.