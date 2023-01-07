انخفاض اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 155850 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار يوم امس 156000 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 156250 دينارا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 155250 دينارا.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر الدولار للبيع 155800 دينار، وسعر الشراء 155750 ديناراً لكل 100 دولار أمريكي.