انخفاض اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 146350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح اليوم 146800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 147500 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 145500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 146900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146800 دينار مقابل 100 دولار.