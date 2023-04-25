انخفاض اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز؛ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 139900 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 142400 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 141000 دينار عراقي، بينما الشراء 139000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 141000 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140850 دينارا مقابل 100 دولار.