انخفاض اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 145000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح اليوم 146000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 144000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 145600 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145500 دينار مقابل 100 دولار.