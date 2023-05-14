انخفاض اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الأحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 146000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح اليوم 146200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان؛ فقد سجل الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 146700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146550 دينارا مقابل 100 دولار.