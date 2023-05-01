انخفاض اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 142150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 142500 عراقي مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 141000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار لكل 100دولار ، وسعر الشراء 142450 دينارا مقابل 100 دولار.