انخفاض اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الخميس، مع إقفال البورصتين الرئيسية في بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 153000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 154000 دينارا عراقيا لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 153750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152750 دينارا مقابل 100 دولار.