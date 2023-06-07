انخفاض اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما سجلت الاسعار صباح هذا اليوم 147950 دينارا مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 146750 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147850 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 147800 دينارا مقابل 100 دولار.