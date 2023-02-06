انخفاض اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح المركزيتين في بغداد اقفلتا، مساء اليوم، على 162000 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 163500 دينارا لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 163000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 161000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضاً مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 164250 دينارا ، وسعر الشراء 164150 دينارا مقابل 100 دولار.