انخفاض اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الاغلاق

شفق نيوز/ انخفض سعر صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي لليوم الثاني على التوالي، يوم الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 143750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 144200 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 144750 دينارا عراقيا، بينما الشراء 142750 دينارا لكل 100 دولار.

وفي اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 143900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143000 دينار مقابل 100 دولار.

ويوم أمس الثلاثاء، أغلقت بورصتا بغداد على انخفاض طفيف في سعر الدولار، حيث بلغ السعر 144100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 144250 ديناراً لكل 100 دولار.