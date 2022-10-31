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انخفاض اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-31T07:22:08+0000
انخفاض اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ  146100 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار يوم امس الاحد 146450 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  146500 دينار لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 145500 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع  146100 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 146000 دينار. 

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