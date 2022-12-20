انخفاض اسعار الدولار في بغداد واقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 151300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار ليوم امس الاثنين 151850 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 150750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر الدولار البيع 151700 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 151600 دينار لكل 100 دولار امريكي.